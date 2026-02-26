İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde 09.35 ile 17.35 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır. Çalışma Çetin Emeç Uğur Mumcu Caddesi'nde yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde 17.07 ile 20.07 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza 14 6 Sokak No 2 4 önü nedeniyle meydana gelmiştir.

Karabağlar ilçesinde Özgür ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 14.45 ile 17.45 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Çalışma 3917 Sokak No 1 önü için yapılacaktır.

Kınık ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15.06 ile 17.06 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Fatih Mahallesi 1 Bayır Sokak'ta meydana gelen arıza nedeniyle mahalle genelinde kesinti yaşanacaktır.

Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit çalışmasıdır. Yağmur suyu imalatı yapan ekiplerin çalışması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Konak ilçesinde Güney, Hilal ve Yenişehir mahallelerinde 15.16 ile 17.16 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Çalışma İşçiler Caddesi No 112 önü nedeniyle yapılacaktır.

Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde 10.25 ile 13.25 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 10001 Sokak'ta oluşan arıza nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Menemen ilçesinde Gazi, İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde 14.13 ile 22.13 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni bölge vana arızasıdır. Bölgede yapılan pompa bakım çalışması nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilecektir.

Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 65 Sokak'ta oluşan arıza nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.

Torbalı ilçesinde Özbey ve Yeniköy mahallelerinde 12.55 ile 17.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanabilecektir.