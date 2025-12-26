İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Uzunhasanlar Mahallesi'nde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 10.58 ile 20.58 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni depo seviyesinin düşük olmasıdır.

Beydağ ilçesi Adaküre Mahallesi'nde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, yangın hidrantında meydana gelen arıza çalışmaları nedeniyle yapılacaktır.

Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. 1202 Sokak ve 1203 Sokak içerisinde depo bağlantısı ve deplase çalışması yapılması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi'nde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 14.58 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. 5074 Sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecektir.

Foça ilçesinde Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Kozbeyli, Mustafa Kemal Atatürk ve Yeniköy mahallelerinde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 17.00 ile 23.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Yeni Foça isale hattında meydana gelen ana boru arızasıdır.

Konak ilçesi Hilal, Kahramanlar ve Mimar Sinan mahallelerinde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 17.13 ile 19.13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 1420 Sokak No 87 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Menemen ilçesi Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve 85. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle yapılacaktır.

Menemen ilçesi Atatürk, Camiikebir, Esatpaşa, Gaybi, Kasımpaşa, Kazımpaşa, Mermerli, Tülbentli ve Zafer mahallelerinde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 11.10 ile 23.00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızasıdır.

Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'nde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Mahallede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilemeyecektir.

Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi'nde 26 Aralık 2025 tarihinde saat 16.50 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 65. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle sular verilememektedir.