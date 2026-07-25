İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır

Pınarlı Mahallesi’nde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, yoğun tüketim ve kuyulardaki su debisinin azalmasına bağlı basınç düşüklüğünden kaynaklandığı belirtilmiştir.

Bergama

Fatih Mahallesi’nde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik yüklenicisinin kazı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi nedeniyle uygulanacaktır.

Foça

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.10 ile 17.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Yeni Foça Narezen mevkisi kesintiden etkilenecektir.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.34 ile 15.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru bağlantı çalışması nedeniyle Beyaz Orkide Sokak’ın tamamı kesintiden etkilenecektir.

Karabağlar

Abdi İpekçi, Barış, Bozyaka ve Devrim mahallelerinde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3125/11 Sokak’taki yüklenici çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Kınık

Poyracık ve Yayakent mahallelerinde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.50 ile 16.52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Gediz Elektrik kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.55 ile 15.55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 8. Cadde’de meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Seferihisar

Orhanlı Mahallesi’nde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Kocapınar Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

Torbalı

İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.51 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Urla

İçmeler Mahallesi’nde 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.21 ile 17.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle özellikle sahil tarafında su kesintisi yaşanacaktır.