İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Şubat İzmir Menemen, Tire, Urla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır ilçesinde Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hatay, Kurt, Yeni ve Yenice mahallelerinde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında yaklaşık iki saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Beydağ ilçesinde Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.45 arasında yaklaşık iki saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Buca ilçesinde Kozağaç Mahallesi'nde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15.25 ile 17.25 arasında yaklaşık iki saat süreyle 213 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar ilçesinde İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 14.57 ile 16.57 arasında yaklaşık iki saat süreyle müteahhit çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka ilçesinde Goncalar Mahallesi'nde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15.50 ile 16.50 arasında yaklaşık bir saat süreyle 6006 Sokak içerisindeki branşman yenileme çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa ilçesinde Yukarıkızılca Merkez Mahallesi'nde 24 Şubat 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kınık ilçesinde Fatih Mahallesi'nde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.39 ile 12.39 arasında yaklaşık iki saat süreyle Nimet Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Menemen ilçesinde Gazi, İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.14 ile 26 Şubat 2026 tarihinde saat 04.00 arasında yaklaşık on sekiz saat süreyle pompa arızası ve zorunlu bakım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Tire ilçesinde Gökçen Mahallesi'nde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Urla ilçesinde Uzunkuyu Mahallesi'nde 25 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yaklaşık bir saat süreyle ana boru çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.