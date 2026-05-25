Haberler

Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı

Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Como’da beklentilerin uzağında kalan Alvaro Morata için ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. 30 maçta sadece 1 gol atan İspanyol yıldızın Getafe’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

  • Alvaro Morata, Como formasıyla çıktığı 30 maçta yalnızca 1 gol atabildi.
  • Como, Morata'yı Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı ve zorunlu satın alma maddesi devreye girerek sözleşmesi 2029'a uzadı.
  • Como yönetimi, yaz transfer döneminde Morata ile yolları ayırmayı planlıyor.

İtalya Serie A’da sezonun dikkat çeken ekiplerinden Como’da Alvaro Morata ile yollar ayrılıyor. İspanyol golcünün performansı beklentilerin altında kaldı.

COMO’DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Şampiyonlar Ligi bileti alarak büyük başarı yakalayan Como’da Alvaro Morata’nın performansı eleştiri konusu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağında kaldı.

30 MAÇTA SADECE 1 GOL

Morata, Como formasıyla çıktığı 30 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Deneyimli futbolcu ayrıca 2 asistlik katkı sağladı. İspanyol yıldızın düşük performansı milli takım kariyerini de etkiledi. Morata, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ AMA…

Como, Alvaro Morata’yı Milan’dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Belirli şartların gerçekleşmesiyle birlikte zorunlu satın alma maddesinin devreye girdiği ve futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzadığı belirtildi.

AYRILIK KARARI ALINDI

Calciomercato’nun haberine göre Como yönetimi, buna rağmen Morata ile devam etmeyi düşünmüyor. İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

GETAFE İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Alvaro Morata için daha önce Getafe iddiaları gündeme gelmişti. İspanyol golcünün altyapısından yetiştiği kulübe dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barajın kapakları açıldı, köprü suyun debisine dayanamadı

Baraj kapakları açıldı, iki ili birbirine bağlayan köprü dayanamadı
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor