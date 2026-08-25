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İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

GAZİEMİR

Menderes Mahallesi’nde, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.44 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Menderes Mahallesi 1112/1 Sokak’taki bağlantı çalışmaları nedeniyle meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Aktepe ve Emrez mahallelerinde, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Aktepe Mahallesi 116 Sokak’taki elektrik çalışması nedeniyle meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

KİRAZ

Yeşildere Mahallesi’nde, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.25 ile 20.00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, mahalleyi besleyen dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle uygulanmaktadır.

Yeni Mahalle’de, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanmaktadır.

MENDERES

Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.26 ile 18.26 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma kapsamında Hürriyet Caddesi ve çevresine geçici olarak su verilecektir.

Orta Mahallesi’nde, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.45 ile 11.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 1087 Sokak ve çevresindeki branşman arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

SEFERİHİSAR

Orhanlı Mahallesi’nde, 25 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.26 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Orhanlı Orta Mahallesi ve çevresindeki ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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