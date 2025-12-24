İzmir su kesintisi! İZSU 24-25 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 16.35 ile 18.35 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 124 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Buca ilçesi Aydoğdu ve Murathan mahallelerinde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, T17 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen pompa arızasıdır.

Çeşme ilçesi İsmet İnönü ve Musalla mahallelerinde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11.13 ile 20.30 arasında yaklaşık dokuz saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesinti, üçüncü etap içme suyu şebekeleri yenilenmesi çalışmaları kapsamında 2007 Sokak ve çevresinde yapılan imalatlar nedeniyle uygulanmaktadır. Bu kesintiden 1021 Sokak ve çevresi de etkilenecektir.

Çiğli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 17.37 ile 18.37 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik çalışması sırasında 8809/12 ve 8809/10 sokaklarının kesişiminde ana boruda oluşan arıza nedeniyle pompa devre dışı bırakılmıştır.

Foça ilçesi Kozbeyli Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Foça ilçesi Fatih Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karabağlar ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 15.52 ile 18.52 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 119/1 Sokak'ta yapılan müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'nde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Deliklitaş, Bambu, Çınaraltı ve Mine sokakları ile Siesta Sitesi kesintiden etkilenecektir.

Menemen ilçesi 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 16.26 ile 19.26 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 180 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menemen ilçesi İstiklal, 29 Ekim ve 30 Ağustos mahallelerinde 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11.15 ile 18.15 arasında yaklaşık yedi saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 160 milimetrelik ana hatta oluşan arızadır.