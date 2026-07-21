İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Çaltılıdere Mahallesi’nde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.09 ile 13.09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Köstemköy Pınarcık mevkisi kesintiden etkilenecektir.

BERGAMA

İnkılap, İslamsaray ve Turabey mahallelerinde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni vana arızasıdır.

BORNOVA

Atatürk ve İnönü mahallelerinde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Hürriyet Caddesi üzerindeki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

DİKİLİ

Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Doğal gaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

FOÇA

Hacıveli Mahallesi’nde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, doğal gaz kazısı sırasında meydana gelen ana boru arızasıdır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bölge vanası arızasıdır.

Fatih ve Fevzi Çakmak mahallelerinde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bölge vanası arızasıdır.

KINIK

Poyracık Mahallesi’nde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.18 ile 17.18 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Gazeli Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde kesinti uygulanacaktır.

MENDERES

Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.14 ile 14.14 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 3036 Sokak ve çevresine su verilemeyecektir.

MENEMEN

İsmet İnönü, Uğur Mumcu ve Yahşelli mahallelerinde, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.