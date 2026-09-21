İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYINDIR

Sadıkpaşa Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 09.36 ile 15.36 arasında yaklaşık 6 saat sürmesi planlanmaktadır.

GÜZELBAHÇE

Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki mahallelerinde isale hattı arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 22 Eylül 2026 saat 01.00 ile 03.00 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir. Arızanın, Yalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 43 numara önündeki taşıyıcı hatta meydana geldiği belirtilmiştir.

KARABAĞLAR

Bahçelievler, Doğanay ve Reis mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 19.55 ile 21.55 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır. Arızanın Zaimağa Caddesi 112 numara civarında meydana geldiği belirtilmiştir.

KONAK

Ferahli, İsmet Paşa, Küçükada, Lale ve Mehtap mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 20.10 ile 22.10 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir. Arızanın 3572. Sokak içerisinde meydana geldiği belirtilmiştir.

Kubilay Mahallesi’nde de ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 12.53 ile 21.53 arasında yaklaşık 9 saat sürmesi planlanmaktadır. Yetkililer, hat vanasının kapalı olduğunu ve yalnızca 1033. Sokak’ın kesintiden etkilendiğini belirtmiştir.

SELÇUK

Gökçealan Mahallesi’nin tamamında ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 16.32 ile 18.32 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır.

TORBALI

Çaybaşı ve Yeni mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 15.15 ile 18.15 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Çaybaşı ve yakın çevresinin etkilenmesi beklenmektedir.

URLA

Kalabak Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin 21 Eylül 2026 saat 14.19 ile 16.19 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi planlanmaktadır. Arızanın 3275. Sokak’ta meydana geldiği belirtilmiştir.