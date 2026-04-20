İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 20 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bayraklı
Yamanlar Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 15.20 ile 17.20 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 7303/3 Sokak No 70 önünde meydana gelen branşman arızasıdır.
Bergama
Zafer Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.01 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Buca
Göksu Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 16.28 ile 18.28 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 649/1 Sokak içinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Gaziemir
Fatih Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Atatürk Caddesi’nde başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu oluşan arıza nedeniyle yapılmaktadır.
Karabağlar
Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.21 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Karşıyaka
Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti GDZ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.
Kiraz
Karaburç Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında yaklaşık altı saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti şebeke yenileme ve branşman hattı çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır.
Konak
Akarcalı, Kocakapı, Kubilay ve Mirali mahallelerinde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 15.27 ile 17.28 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Tire
Hürriyet Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 11.45 ile 12.45 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.
Torbalı
Ertuğrul Mahallesi’nde 20 Nisan 2026 tarihinde saat 16.36 ile 19.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti mahalle genelini etkileyecek olup ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.