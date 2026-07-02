İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BALÇOVA

Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, Onur ve Teleferik mahallelerinde, vana arızası nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 11.11 ile 19.11 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin, Onur Mahallesi Dalya Sokak ile Ata Caddesi kesişiminde kanal biriminin ana vanaya zarar vermesi nedeniyle yaşandığı belirtilmiştir.

BAYRAKLI

Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, müteahhit çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 16.20 ile 19.21 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Çalışmanın 2166/4 Sokak No. 23 adresinde yapıldığı belirtilmiştir.

Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, müteahhit çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 10.43 ile 18.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Çalışmanın 2138/1 Sokak içinde yapıldığı belirtilmiştir.

BORNOVA

Kazımdirik Mahallesi’nde, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Arızanın, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak içinde dış birim kaynaklı branşman arızasından kaynaklandığı belirtilmiştir.

DİKİLİ

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde, elektrik arızası nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 17.15 ile 20.15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin, Gediz EDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle yaşandığı belirtilmiştir.

FOÇA

Fatih ve Fevzi Çakmak mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Özgözdekent Sitesi ve çevresi ile Burunucu mevkisinin kesintiden etkileneceği belirtilmiştir.

KARABAĞLAR

Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 16.21 ile 18.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Arızanın 47/3 Sokak ile 29 numara önü civarında olduğu belirtilmiştir.

Esentepe, Muammer Akar, Poligon ve Üçkuyular mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 16.13 ile 18.13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Arızanın Gürsel Aksel Bulvarı No. 16 civarında olduğu belirtilmiştir.

Günaltay, Selvili ve Yunus Emre mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 15.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Arızanın 4082 Sokak içinde olduğu belirtilmiştir.

Günaltay, Kibar, Selvili ve Yunus Emre mahallelerinde, müteahhit çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2026 saat 13.51 ile 18.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Çalışmanın 4130 Sokak No. 10 adresinde yapıldığı belirtilmiştir.