İzmir su kesintisi! İZSU 19-20 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

FOÇA

Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kesintinin, doğalgaz kazısı sırasında ana su borusunda meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtildi. Arıza nedeniyle Gerenköy’ün büyük bölümünde su hizmeti verilemeyecektir.

KEMALPAŞA

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 15.33 ile 17.33 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintinin, bölgede yürütülen şebeke yenileme ve döşeme çalışmaları nedeniyle yaşanacağı bildirildi.

KINIK

Poyracık Mahallesi’nde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 09.12 ile 12.12 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kesintinin, Köşk Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı açıklandı.

Osmaniye Mahallesi’nde ise 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 09.13 ile 12.14 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintinin, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde müteahhit çalışması sırasında ana su borusunun zarar görmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

MENEMEN

Gazi Mahallesi’nde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.06 ile 17.30 arasında yaklaşık 7 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kesintinin, ana boruda meydana gelen arızadan kaynaklandığı bildirildi.

TİRE

Atatürk Mahallesi’nde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 11.20 ile 13.20 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintinin, Hasan Tahsin Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaşanacağı belirtildi.

TORBALI

Sağlık Mahallesi’nde 18 Eylül 2026 saat 21.46’da başlayan su kesintisinin 19 Eylül 2026 saat 21.46’ya kadar devam etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 24 saat sürecek kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı, bölgede su kesintisinin yanı sıra basınç düşüklüğünün de yaşanabileceği bildirildi.

URLA

İçmeler Mahallesi’nde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 11.41 ile 17.41 arasında yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kesintinin, ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle uygulandığı bildirildi.

ÖDEMİŞ

Birgi Mahallesi’nde 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 15.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Kesintinin, İrimağzı mevkisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Gölcük Mahallesi’nde ise 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintinin, Zeytinlik mevkisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaşanacağı açıklandı.