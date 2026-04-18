İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Atatürk, Kazım Dirik, Kurtuluş, Kültür ve Yalı mahallelerinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 11.49 ile 15.49 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bayraklı

Onur, Postacılar ve Soğukkuyu mahallelerinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 5 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Bergama

Bahçelievler mahallesinde 17 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.30 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Buca

Kuruçeşme mahallesinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 15.50 ile 16.50 arasında yaklaşık 1 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 203/52 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Zafer mahallesinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 14.11 ile 18.15 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2314 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 12.49 ile 16.51 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 648/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Gaziemir

Fatih mahallesinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 13.08 ile 17.12 arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Atatürk Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karşıyaka

Latife Hanım, Örnekköy ve Zübeyde Hanım mahallelerinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 5 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompaların devre dışı kalmasından kaynaklanmaktadır.

Menderes

Ahmetbeyli mahallesinde 18 Nisan 2026 tarihinde saat 09.53 ile 11.53 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.