İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bornova
Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 18 Mart 2026 tarihinde saat 17.05 ile 18.05 arasında, branşman arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Kemalpaşa ve Ümit mahallelerinde 18 Mart 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında, bölge sayaç bakımı nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Foça
Yenibağarası Mahallesi'nde 18 Mart 2026 tarihinde saat 13.20 ile 16.50 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Kemalpaşa
Halilbeyli Mahallesi'nde 18 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında, pompa hattı arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Örnekköy Mahallesi Okan Caddesi'nde 18 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında, pompa arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Kınık
Aşağı Mahalle Dere Mescit Sokak'ta 17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır.
Menderes
Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde 17 Mart 2026 tarihinde saat 14.11 ile 16.11 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanmıştır.
Torbalı
İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde 18 Mart 2026 tarihinde saat 16.12 ile 19.15 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Özbey ve Yeniköy mahallelerinde 18 Mart 2026 tarihinde saat 15.18 ile 18.20 arasında, ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.