İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ocak 2026 hafta sonu İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17-18 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17-18 Ocak 2026hafta sonu İzmir su kesintisi saatleri...

16 OCAK İZMİR SU KESİNTİSİ

SEFERİHİSAR PAYAMLI'DA PLANLI SU KESİNTİSİ

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre kesinti, 16 Ocak 2026 tarihinde belirli saat aralığında gerçekleştiriliyor.

KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Payamlı Mahallesi'nde su kesintisinin 16.01.2026 günü saat 16:31 itibarıyla başladığı ve yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde suyun 18:31 civarında yeniden verilmesi bekleniyor.

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE UYGULANIYOR

Kesintinin, içme suyu ana boru hattında oluşan teknik arıza nedeniyle zorunlu olarak yapıldığı ifade edildi. Arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

5072 SOKAK VE ÇEVRESİ ETKİLENİYOR

Su kesintisinden özellikle 5072 Sokak ve çevresindeki yerleşim alanlarının etkilendiği açıklandı. Bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları ve suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

SU NE ZAMAN GELECEK?

Arıza onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Payamlı Mahallesi genelinde suyun kademeli olarak yeniden verileceği, olası gecikmelerin ise çalışmaların seyrine bağlı olduğu aktarıldı.

17-18 OCAK 2026 HAFTA SONU İZMİR SU KESİNTİLERİ

17-18 Ocak 2026 hafta sonu İzmir su kesintisi listesi henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

