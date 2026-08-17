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İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Fuat Edip Baksı ve Turan mahallelerinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. 1649 Sokak'ta ana boru bağlantısı yapılacağı için bölge sayacı kapatılacaktır.

BERGAMA

Maltepe Mahallesi'nde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

BORNOVA

Atatürk ve İnönü mahallelerinde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.56 ile 18.56 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Atatürk Mahallesi 974 Sokak'ta dış birim kaynaklı branşman arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

GÜZELBAHÇE

Yelki Mahallesi'nde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.19 ile 18.19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. 2501 Sokak'taki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

KARABAĞLAR

Maliyeciler, Salih Omurtak, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 9312/13 Sokak civarındaki ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

İhsan Alyanak ve Peker mahallelerinde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 5079/29 Sokak civarındaki ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

KARŞIYAKA

Bostanlı Mahallesi'nde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.39 ile 17.39 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 2011 Sokak No. 3 önündeki ana boru arızası nedeniyle bölge sayacı kapatılmıştır.

Aksoy, Bahriye Üçok ve Nergiz mahallelerinde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.40 ile 15.40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 1748 Sokak No. 53 önündeki ana boru arızası nedeniyle bölge sayacı kapatılmıştır.

NARLIDERE

Sahilevleri ve Yenikale mahallelerinde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Yenikale Sokak No. 22 önündeki branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

SEFERİHİSAR

Kavakdere Mahallesi'nde, 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.52 ile 15.52 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Temese Altı ve Kavakdere'nin üst bölgelerinde su kesintisi bulunmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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