İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Hacıömerli Mahallesi genelinde, elektrik arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.42 ile 17.42 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 2148 Sokak No. 4 adresindeki müteahhit çalışması nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Körfez Mahallesi’nde, 7682 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi Mahallesi’nde, 595 Sokak’ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır. Bu nedenle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.15 ile 14.15 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Birlik Mahallesi’nde, 4262 Sokak’ta yürütülen müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.35 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde, 9659/1 Sokak No. 18 adresindeki müteahhit çalışması nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.08 ile 18.08 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

General Kazım Özalp Mahallesi’nde, 47/2 ve 47/7 sokaklarda yürütülen müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.04 ile 17.05 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Karaburun

İnecik Mahallesi’nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.36 ile 16.00 arasında yaklaşık 1 saat 24 dakika süreyle su kesintisi uygulanmıştır.

Karşıyaka

Latife Hanım Mahallesi’nde, 7682 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Konak

Göztepe Mahallesi’nde, 96 Sokak No. 38 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.