İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Fatih ve Maltepe mahallelerinde, 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru arızası nedeniyle her iki mahallede su verilemeyecektir.

Bornova

Egemenlik ve Işıklar mahallelerinde, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 18.30 ile 21.00 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır. GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Buca

Atatürk Mahallesi'nde, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 18.58 ile 21.00 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 204/12 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi uygulanmaktadır.

Kınık

Fatih ve Türkcedit mahallelerinde, 14 Haziran 2026 tarihinde saat 11.12 ile 13.12 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Türkcedit Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle ilgili mahallelerde su kesintisi uygulanmıştır.

Menderes

Çileme, Develi, Karakuyu, Sancaklı, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 13.25 ile 21.00 arasında yaklaşık 8 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olarak belirtilmiştir. Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü veya su kesintisi meydana gelmektedir.

Urla

Torasan Mahallesi'nde, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.20 ile 20.59 arasında yaklaşık 10 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Mahallede oluşan ana boru arızalarının giderilmesi amacıyla bölgenin bazı kısımlarında su kesintisi uygulanmaktadır.

Ödemiş

Ortaköy Mahallesi'nde, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 12.05 ile 14.05 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni bağlantı çalışmasıdır. Ana boru bağlantı çalışması nedeniyle mahallede geçici olarak su kesintisi uygulanmaktadır.