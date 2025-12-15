İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 15.35 ile 17.35 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 574/3 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılacak olup bölge vanası kapatılmıştır.

Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'nde 14 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Kazıkbağları Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacaktır.

Beydağ ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 09.27 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, mahallede meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bornova ilçesi Meriç Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, 5711/19 Sokak No: 19 önü için ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Buca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. 1257 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 14.40 ile 16.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 1144/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 17.20 ile 18.20 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. 1851/10 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle Zübeyde Hanım ve Cevdet Bilsay kavşağı bölgesinde sayaç kapatılmıştır.

Kemalpaşa ilçesi Ulucak İstiklal Mahallesi ile Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16.50 ile 20.50 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyelerinin düşük olması nedeniyle belirtilen adreslerde kesinti uygulanacaktır.

Ödemiş ilçesi Emmioğlu ve Umurbey Mahalleleri'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 11.50 ile 17.00 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi olacaktır. Emmioğlu Mahallesi Mercan Sokak'ta müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle her iki mahallede kesinti yaşanacaktır.

Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi'nde 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, yangın hidrantında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanacaktır.