İzmir su kesintisi! İZSU 14-15 Nisan İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Nisan İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Nisan günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Nisan İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bornova
Egemenlik Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmakta olup 6081 Sokak içerisinde bulunan arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
Karabağlar
Arap Hasan Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 17.41 ile 19.41 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti müteahhit çalışması nedeniyle olup 265 bölü 2 Sokak No 5 adresini etkilemektedir.
Ali Fuat Erden, Cennetçeşme, Yunus Emre, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 16.46 ile 18.47 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti branşman arızasından kaynaklanmakta olup 3947 bölü 1 Sokak No 4 adresindeki arıza sebebiyle yapılmaktadır.
Karaburun
Küçükbahçe Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Kınık
Yayakent Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 15.18 ile 19.18 arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti Bağımsızlık Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmıştır.
Menderes
Çukuraltı Mahallesi’nde 12 Nisan 2026 tarihinde saat 19.22 ile 13 Nisan 2026 saat 08.22 arasında yaklaşık on üç saat süren su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti kapsamında Türkmen Mahallesi ve çevresine geçici olarak su verilememiştir.
Urla
Atatürk Mahallesi’nde 14 Nisan 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.