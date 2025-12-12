Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ 12 ARALIK

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova Su Kesintisi

Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.50 ile 20.50 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, Çetin Emeç Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılacaktır.

Bergama Su Kesintisi

Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa ve Selçuk mahallelerinde, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde ise 10 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Doğalgaz firmasının ana boruya zarar vermesi nedeniyle Küçükkaya Mahallesi ile Yalnızev Mahallesi'nin bir bölümünde kesinti uygulanacaktır.

Kınık Su Kesintisi

Aşağı Mahalle'de, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.36 ile 12.36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacaktır. Yeni Cami Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmaktadır.

Fatih Mahallesi'nde ise 11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.35 ile 12.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Nimet Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü olacaktır.

Konak Su Kesintisi

Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 15.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 2722 Sokak No: 12 önünde meydana gelen branşman arızasından kaynaklanmaktadır.

Selçuk Su Kesintisi

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.35 ile 12.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 5021 Sokak ve bağlı sokaklarda ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Torbalı Su Kesintisi

Bahçelievler, İstiklal ve Yazıbaşı mahallelerinde, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 16.47 ile 18.47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Urla Su Kesintisi

İçmeler ve Torasan mahallelerinde, 12 Aralık 2025 tarihinde saat 11.53 ile 18.30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

title