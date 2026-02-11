İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Gaziemir

Menderes Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 15.13 ile 18.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. 1111 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar

Uzundere Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 17.11 ile 19.11 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. 3966/2 Sokak No 4 önünde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

Şaşal Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 14.08 ile 17.08 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü ya da su kesintisi meydana gelebilecektir.

Menemen

Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 11.02.2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Çiğli

Balatçık Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 10.33 ile 19.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. 8916 ile 8916/1 kavşağında kanal kazı çalışması sırasında oluşan ana boru hasarı nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Köyiçi ve Şirintepe mahallelerinde 11.02.2026 tarihinde saat 09.41 ile 18.30 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi olacaktır. Dere Caddesi No 128 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Ödemiş

Emmioğlu Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 08.58 ile 17.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. Emmioğlu Mahallesi Mercan Sokak'ta yürütülen ana boru bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.