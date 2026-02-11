Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Gaziemir

Menderes Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 15.13 ile 18.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. 1111 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar

Uzundere Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 17.11 ile 19.11 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. 3966/2 Sokak No 4 önünde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

Şaşal Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 14.08 ile 17.08 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü ya da su kesintisi meydana gelebilecektir.

Menemen

Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 11.02.2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Çiğli

Balatçık Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 10.33 ile 19.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. 8916 ile 8916/1 kavşağında kanal kazı çalışması sırasında oluşan ana boru hasarı nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Köyiçi ve Şirintepe mahallelerinde 11.02.2026 tarihinde saat 09.41 ile 18.30 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi olacaktır. Dere Caddesi No 128 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Ödemiş

Emmioğlu Mahallesi'nde 11.02.2026 tarihinde saat 08.58 ile 17.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi olacaktır. Emmioğlu Mahallesi Mercan Sokak'ta yürütülen ana boru bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti

Biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı