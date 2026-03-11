İzmir su kesintisi! (İZSU) 11-12 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama ilçesinde Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde 11 Mart 2026 tarihinde saat 10.45 ile 12.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Beydağ ilçesinde Karaoba Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle meydana gelmiştir.

Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti 1039 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Kiraz ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 14.40 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Kiraz ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 09.10 ile 18.00 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi olacaktır. Kesinti yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerinin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle meydana gelmiştir.

Menemen ilçesinde Villakent Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Seferihisar ilçesinde Orhanlı Mahallesi'nde 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.23 ile 13.23 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle eski Orhanlı bölgesinde meydana gelmiştir.

Urla ilçesinde Balıklıova Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Urla ilçesinde Balıklıova Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 14.39 ile 16.39 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti 13000 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'nde 11 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti bağlantı çalışması nedeniyle yaşanacaktır.