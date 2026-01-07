İzmir'deki okulların 8 Ocak Perşembe günü tatil olup olmadığı merak konusu oldu. İzmir Valiliği'nin bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor. Bu durum öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İzmir okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ) ?

İZMİR HAVA DURUMU Meteoroloji'den Sağanak Yağış ve "Sıcaklık Dalgalanması" Uyarısı

Bölgelerden gelen son tahminler, Ocak ayının ikinci haftasında şemsiyelerin yanımızdan eksik olmayacağını gösteriyor. Özellikle gök gürültülü sağanak yağışlar ve ani sıcaklık düşüşleri için hazırlıklı olunması gerekiyor.

Gök Gürültülü Sağanak ve Sert Rüzgar

Bu bölgede haftanın en dikkat çekici günü 08 Ocak Perşembe.

• Perşembe : Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 19°C'ye kadar çıkacak. Rüzgarın hızı saatte 30 km'yi bulacak.

• Hafta Sonu: Cuma günü sıcaklık 8°C'ye keskin bir düşüş yapacak. Cumartesi günü yağış ara vererek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bıraksa da pazar günü yağmur geri dönecek.

Parçalı Bulutlu Başlangıç ve Düşük Sıcaklıklar

Bu bölgede Perşembe günü hava daha sakin başlasa da hafta geneli serin geçecek.

• Perşembe : Hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C.

• Cumartesi : Haftanın en soğuk günü yaşanacak ve termometreler en düşük 4°C'yi gösterecek.

• Pazartesi : Yeni haftanın ilk gününde nem oranı %96'ya ulaşacak ve yağışlar devam edecek.

Sürekli Yağış ve Yüksek Nem

5 günün tamamında yağış bekleniyor.

• Yağış Durumu: Perşembe günü kuvvetli yağmurla başlayan süreç, Pazartesi gününe kadar aralıklarla sürecek.

• Sıcaklık Takvimi: Perşembe günü 18°C olan en yüksek sıcaklık, Cuma günü 11°C'ye kadar gerileyerek kış soğuğunu hissettirecek.

Sürücülere ve Vatandaşlara Uyarı

Özellikle nem oranının %96 seviyelerine çıktığı ve rüzgarın hızlandığı günlerde görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.