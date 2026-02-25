İzmir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - SAĞANAK YAĞIŞ)?

İzmir okullar tatil mi? 26 Şubat Perşembe günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İzmir okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de Parçalı Bulutlu ve Serin Hava Etkili Oluyor

İzmir genelinde perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, gökyüzündeki bulut yoğunluğunun artması ve rüzgarın kuzeyden esmesiyle birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir serinleme yaşanacak.

26 Şubat Perşembe: Çok Bulutlu ve Rüzgarlı

Perşembe günü İzmir genelinde gökyüzü kapalı bir seyir izleyecek. Yağış ihtimali düşük olsa da, yüksek nem ve rüzgar gün boyu kış serinliğini hissettirecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 12°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 6°C

• Detay: Yağış ihtimali %20 seviyelerinde. Kuzeyden saatte 15-20 km hızla esecek rüzgar, açık alanlarda üşütücü olabilir. Nem oranı ise %55 civarında seyredecek.

27 Şubat Cuma: Parçalı Bulutlu ve Açık

Haftanın son iş gününde bulutlar yer yer dağılarak güneşin yüzünü göstermesine izin verecek. Ancak gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İzmir'in iç kesimlerinde hafif ayaz etkili olabilir.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 11°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 4°C

• Detay: Yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Rüzgar etkisini bir miktar azaltacak olsa da sabahın ilk saatlerinde serinlik etkisini sürdürecek.

İzmirli Vatandaşlara Tavsiye: Gündüz saatlerinde dışarıda olacak vatandaşlarımızın rüzgara karşı koruyucu kıyafetler seçmeleri önerilir. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıklar 4°C civarına kadar düşeceği için soğuk algınlığı riskine karşı tedbirli olunmalıdır.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.