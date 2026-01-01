İzmir okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma İzmir yarın okullar tatil mi? İzmir Valiliği tatil açıklaması!

İzmir okullar tatil mi son dakika! Kış aylarının etkisiyle birlikte okullarla ilgili tatil kararları birçok ilde yakından izleniyor. İzmir'de 2 Ocak 2026 Cuma günü için eğitim durumuna dair gelişmeler resmi kaynaklardan paylaşılan bilgiler doğrultusunda şekilleniyor.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

İzmir'de 2 Ocak 2026 Cuma günü için İzmir Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Şu ana kadar kar tatili veya idari izin kapsamında alınmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürüyor.

Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde yer alan bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle valilikler tarafından tatil kararları alınmış olsa da İzmir bu iller arasında yer almıyor. Kıyı kenti olmasının da etkisiyle hava koşullarının eğitimi aksatacak düzeyde olmadığı belirtilirken, yetkili kurumlar tarafından yapılan duyurular dışında farklı bir bilgi paylaşılmadı.

2 OCAK 2026 CUMA İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için İzmir'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yapılan bilgilendirmelerde, eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği yer aldı. Bu kapsamda okul öncesinden liselere kadar tüm kademelerde dersler yapılacak.

Kar yağışının yoğun olduğu Gümüşhane, Elazığ, Kars ve Malatya gibi illerde alınan tatil kararlarının İzmir için geçerli olmadığı ifade edildi. Kentte ulaşımı ya da günlük yaşamı aksatacak ölçüde bir olumsuzluk beklenmediği için eğitim takviminde değişikliğe gidilmedi.

İZMİR HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de 2 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Kent genelinde yoğun yağış beklentisi bulunmazken, hafif sağanak ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. Şehir merkezinde kar yağışı öngörülmüyor.

Sıcaklık değerlerinin gece ve sabah saatlerinde 0 ila 6 derece arasında, gün içinde ise 9 ila 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde kırsal kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Kuzey ilçeler ile yüksek kesimlerde çok sınırlı karla karışık yağmur ihtimali olsa da bunun etkili olmayacağı kaydedildi. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.