İzmir okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi İzmir'de yarın okul yarın yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

İzmir okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İzmir okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir : Ege'nin İncisinde Fırtına ve Sağanak Uyarısı

İzmir, Ocak ayının ikinci haftasına oldukça hareketli bir meteorolojik tabloyla giriyor. 12 Ocak Pazar günü şehir genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 17 derece civarında olması öngörülürken, lodosun etkisiyle denizde dalga boyunun yükselmesi ve vapur seferlerinde aksamalar yaşanması muhtemel. Özellikle Konak, Karşıyaka ve Alsancak kordon boyunda deniz taşması riskine karşı yetkililer önlemlerini artırmış durumda.

13 Ocak Pazartesi günü rüzgarın yöne dönmesiyle birlikte sıcaklıklar hızla düşecek. Gündüz 10-12 derecelere gerileyecek olan hava sıcaklığı, yağmurun etkisini sürdürmesiyle birleşince İzmirli vatandaşlar için oldukça üşütücü bir atmosfer yaratacak. Yağışların özellikle öğle saatlerinde Menderes, Torbalı ve Seferihisar gibi güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı turuncu kodlu uyarı yapılıyor.

14 Ocak Salı günü yağışlar bir miktar hafiflese de soğuk hava dalgası kalıcı hale geliyor. İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde, özellikle Ödemiş'in Bozdağ bölgesinde kar yağışı görülmesi bekleniyor. Şehir merkezinde ise sıcaklık gündüz 9 dereceye kadar inecek. Nemli havanın etkisiyle soğuk, kemiklere kadar hissedilecek. İzmir gibi ılıman iklime alışık bir şehirde, bu derece keskin bir sıcaklık düşüşü grip ve benzeri kış hastalıkları riskini de beraberinde getiriyor.

15 Ocak Çarşamba günü İzmir'de yağışlar şehri terk ediyor ancak yerini parçalı bulutlu ve oldukça soğuk bir havaya bırakıyor. Gece sıcaklıklarının iç ilçelerde sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Bornova ve Çiğli gibi bölgelerde hafif buzlanma ve pus görülebilir. Tarımsal üretim yapan ilçelerde, özellikle narenciye bahçeleri için hafif şiddette don riski bulunduğundan üreticilerin dikkatli olması isteniyor.

16 Ocak Perşembe günü gökyüzü tamamen açılacak ve güneşli bir hava hakim olacak. Ancak aldatıcı güneşe rağmen sıcaklıklar hala 12-13 derece bandında kalacak. Kuzeyden esen hafif rüzgarlar serinliği korurken, haftanın son iş gününde İzmir sakinleri daha durağan bir hava durumuyla karşılaşacak. Fırtınalı ve bol yağışlı geçen birkaç günün ardından, perşembe günü şehri temizlemek ve havalandırmak için iyi bir fırsat sunacak.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.