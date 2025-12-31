İzmir İZSU su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 09.48 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Bergama ilçesinde Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 27 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Ana boru patlağı nedeniyle özellikle Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı bölümlerinde kesinti yaşanacaktır.

Bornova ilçesi Doğanlar ve Mevlana mahallelerinde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 15.25 ile 16.25 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi uygulanacaktır. Mevlana Mahallesi 1710 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılacaktır.

Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 12.03 ile 16.03 arasında yaklaşık dört saatlik su kesintisi olacaktır. Üçüncü etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 3013 Sokak ve çevresinde kesinti yapılacaktır.

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Deniz Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası kesintinin nedenidir.

Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 14.01 ile 17.01 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti pompa arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Kınık ilçesi Fatih Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 14.49 ile 16.49 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Karpuzluk Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Konak ilçesinde Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Güzelyurt Caddesi numara 11 önünde meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmuştur.

Menemen ilçesinde Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahallelerinde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. 420 Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Menemen ilçesi Villakent Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde saat 11.05 ile 13.05 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.