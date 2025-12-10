Haberler

İzmir İZSU su kesintisi! 10-11 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa - Bozköy

10 Aralık 2025 tarihinde saat 16.32 ile 19.32 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Bozköy Mahallesine su verilememektedir.

Bergama - Küçükkaya ve Yalnızev

10 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Doğalgaz firmasının ana boruya zarar vermesi nedeniyle Küçükkaya Mahallesinde ve Yalnızev Mahallesinin bir bölümünde su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova - Barbaros ve Yıldırım Beyazıt

10 Aralık 2025 tarihinde saat 17.45 ile 19.45 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, beş bin iki yüz beşinci sokakta on bir numara önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Foça - Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk

10 Aralık 2025 tarihinde saat 14.43 ile 18.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Yeni Foça merkezin tamamı etkilenecektir. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Gaziemir - Atatürk

10 Aralık 2025 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Bin yirmi dokuzuncu sokakta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Karabağlar - Devrim, Günaltay ve Kibar

10 Aralık 2025 tarihinde saat 17.40 ile 19.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, üç bin yedi yüz doksan ikinci sokakta beş numara önünde oluşan ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Konak - Aziziye, Dolaplıkuyu, Duatepe ve Birinci Kadriye

10 Aralık 2025 tarihinde saat 16.30 ile 19.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Beş yüz yetmiş dördüncü sokakta yüz seksen iki numara önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su verilememektedir.

Menemen - Doğa

10 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00 ile 19.00 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Seferihisar - Camikebir ve Çolak İbrahim Bey

10 Aralık 2025 tarihinde saat 15.33 ile 19.30 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Hat döşemesi sırasında ana boruya verilen zararın onarımı için bölgenin suyu kesilmiştir.

Urla - İçmeler ve Torasan

10 Aralık 2025 tarihinde saat 17.30 ile 20.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızasının tamir edilmesi nedeniyle gerçekleştirilmektedir.

