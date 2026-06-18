İZMİR HAVA DURUMU: 18 Haziran İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi Ege Bölgesi'nde de kendisini gösterecek. Özellikle iç kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, İzmir ve çevresi için de dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, 18 Haziran İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur var mı? Detaylar...

İZMİR HAVA DURUMU 18 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de hava sıcaklığının 20 ila 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kent genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, özellikle ilin iç kesimlerinde hava şartlarında değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması beklenirken, iç bölgelerde bulutlanmanın artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelerde, bölgenin bazı noktalarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği ifade edildi.

Öte yandan rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre rüzgar hızının yer yer 40 ila 60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgarın ulaşım ve günlük yaşam üzerinde oluşturabileceği etkiler nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

18 HAZİRAN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

18 Haziran Perşembe günü için yapılan tahminlerde İzmir'de parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Ancak ilin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra hava koşullarında değişim yaşanabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden itibaren iç bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülebilecek. Bu nedenle özellikle iç ilçelerde yaşayan vatandaşların gün içerisinde güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tarafından yapılan açıklamada, yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca yağış beklendiği ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı ifade edildi.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlere göre İzmir genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, ilin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Ayrıca yapılan kuvvetli yağış uyarısında, İç Ege'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceği ifade edildi. Uyarıda, İzmir'in doğu kesimleri de riskli bölgeler arasında gösterildi.