İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

DİKİLİ'DE 5 SAATLİK PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dikili'de yapılacak planlı çalışmalar nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi'nde geniş bir alan elektrik kesintisinden etkilenecek. Yetkililer, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında çok sayıda sokak ve bağlantı hattında elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kesintinin bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

URLA'DA 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK

Urla ilçesinde Altıntaş, Yaka ve Torasan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. 10.00 – 16.00 saatleri arasında uygulanacak kesinti, bazı sokak ve iç yol hatlarını kapsıyor. Çalışmalar süresince bölge genelinde elektrik hizmeti geçici olarak durdurulacak.

ÇİĞLİ'DE GÜN BOYU SÜREBİLECEK KESİNTİ

Çiğli'de planlanan kesintiler uzun süreli olmasıyla dikkat çekiyor. 09.00 – 17.00 saatleri arasında Ataşehir, İnönü ve Atatürk mahallelerinde belirli sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılacak altyapı çalışmalarının kapsamlı olduğu ve gün boyu sürebileceği ifade ediliyor.

BUCA'DA ÜÇ FARKLI ZAMAN DİLİMİNDE KESİNTİ

Buca ilçesinde aynı gün içerisinde üç ayrı kesinti programı uygulanacak.

İlk kesinti 09.00 – 15.00 saatleri arasında Gaziler, Yaylacık, İnkılap ve Akıncılar mahallelerini kapsıyor.

İkinci kesinti 09.00 – 12.00 saatleri arasında Akıncılar ve İnkılap mahallelerinde bazı sokaklarda gerçekleşecek.

Üçüncü kesinti ise 09.00 – 13.00 saatleri arasında 29 Ekim Mahallesi'nde geniş bir alanı etkileyecek.

BAYRAKLI'DA İKİ AYRI KESİNTİ PROGRAMI

Bayraklı'da gün içinde iki farklı zaman diliminde elektrik kesintisi uygulanacak.

İlk kesinti 09.00 – 14.00 saatleri arasında Osmangazi, Atatürk, Manavkuyu ve Tepekule çevresinde yapılacak.

İkinci kesinti ise 13.00 – 17.00 saatleri arasında yine ağırlıklı olarak Osmangazi hattında, Çay, R. Şevket İnce ve Muhittin Erener çevresindeki sokakları kapsayacak.

KONAK VE KARABAĞLAR'DA GÜN BOYU ÇALIŞMA

Konak ilçesinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında Millet, Atamer, Murat ve Çınartepe bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Karabağlar'da da Sevgi, Barış ve Günaltay mahallelerinde aynı saat aralığında kesinti yapılacağı bildirildi. İlçede ayrıca Aşık Veysel çevresinde 01.00 – 06.00 saatleri arasında gece saatlerine yayılan ayrı bir kesinti programı bulunuyor.

GÜZELBAHÇE'DE SAHİL HATTINI KAPSAYAN KESİNTİ

Güzelbahçe ilçesinde Yalı Mahallesi'nde 09.00 – 15.00 saatleri arasında çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin özellikle sahil hattı ve bağlantı sokaklarını kapsadığı ifade edildi.

MENEMEN'DE GENİŞ ALAN ETKİLENECEK

Menemen ilçesinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında Yeşil Pınar, Gölcük ve İncirli Pınar çevresinde geniş kapsamlı bir kesinti yaşanacak. Etkilenecek alanın büyük olması nedeniyle gün içinde sokak bazlı farklı kesinti süreleri oluşabileceği değerlendiriliyor.

KUZEY VE DOĞU İLÇELERİNDE DE KESİNTİ VAR

Planlı elektrik kesintileri İzmir'in birçok ilçesine yayılıyor:

Bergama'da farklı mahallelerde 09.00 – 15.00, 10.00 – 16.00 ve 11.00 – 17.00 saat aralıklarında kesintiler duyuruldu.

Aliağa'da 10.00 – 16.00 saatleri arasında birden fazla mahalleyi kapsayan kesinti planı bulunuyor.

Kemalpaşa'da 09.00 – 15.00 saatleri arasında Yiğitler ve çevresinde kesinti yapılacak.

Torbalı'da 11.00 – 17.00 saatleri başta olmak üzere gün içinde farklı saat dilimlerinde birden çok bölgede kesinti uygulanacak.

Seferihisar ve Çeşme'de 10.00 – 16.00 saatleri arasında kesintiler öne çıkıyor.

Ödemiş ve Bayındır'da ise çeşitli mahallelerde 09.00 – 17.00'ye kadar uzanan planlı kesintiler yer alıyor.

KESİNTİ ÖNCESİ ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzun süreli planlı elektrik kesintileri öncesinde bazı basit önlemler günlük hayatı kolaylaştırabiliyor. Telefon, powerbank ve benzeri cihazların önceden şarj edilmesi, buzdolabı kapağının gereksiz açılmaması, kombi ve elektronik cihazların prizden çıkarılması öneriliyor. Elektrikle çalışan kapı sistemleri, akıllı kilitler ve asansörleri kullananların da kesinti saatlerine göre planlama yapması önem taşıyor.

