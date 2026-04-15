İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

BUCA

16 Nisan 2026 tarihinde Akıncılar Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Çamlık ve Yiğitler mahallelerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

BERGAMA

15 Nisan 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi’nde 09.05 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün Pınarköy, Narlıca ve Çamköy mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Kaşıkçı Mahallesi’nde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde İncecikler Mahallesi’nde 09.05 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Kadıköy, Zağnoz ve Ayaskent bölgelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Yukarıbey Kaplan ve İsmailli Hacılar mahallelerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

BALÇOVA

16 Nisan 2026 tarihinde Korutürk Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

FOÇA

16 Nisan 2026 tarihinde Yenibağarası, Mustafa Kemal Atatürk, Koca Mehmetler, Hacıveli ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

15 Nisan 2026 tarihinde Uzundere, Tırazlı ve Yurdoğlu mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde aynı mahallelerde yine 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Ayrıca Poligon Mahallesi’nde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

KONAK

16 Nisan 2026 tarihinde Kültür Mahallesi’nde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır. Aynı gün Alsancak Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

15 Nisan 2026 tarihinde Sığacık Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde Ulamış ve Düzce mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

15 Nisan 2026 tarihinde Bucak, Cevizalan, Üçkonak ve Kutlubeyler mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde Ovakent, Bademli ve Mescitli mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Büyükavulcuk, Birgi, Gerçekli, Küçükavulcuk ve Ocaklı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Cevizalan Mahallesi’nde ise 09.30 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

URLA

15 Nisan 2026 tarihinde Kalabak Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Zeytineli Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde Zeytineli ve Bademler mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Torasan, Yaka ve Rüstem mahallelerinde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.