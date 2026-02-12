İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 12 ŞUBAT: İzmir Tahtalı barajı doluluk oranı yüzde kaç oldu?

zmir'de kuraklık ve su yönetimi son yılların en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 6 Şubat 2026 tarihinde İZSU tarafından yapılan son açıklama, hem barajlardaki güncel tabloyu hem de kent genelindeki su yönetimi politikalarının etkisini ortaya koydu. Peki, İzmir Tahtalı barajı doluluk oranı yüzde kaç oldu? Detaylar...

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İZSU'nun 6 Şubat 2026 tarihli verilerine göre İzmir'e içme suyu sağlayan barajlardaki aktif doluluk oranları şu şekilde açıklandı:

Tahtalı Barajı : %19,86

Balçova Barajı: %55,96

Ürkmez Barajı: %61,76

Güzelhisar Barajı: %64,20

Gördes Barajı: %11,44

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %48,74

Bu oranlar, kış yağışlarının ardından kısmi bir iyileşmeye işaret etse de özellikle Tahtalı ve Gördes barajlarındaki düşük seviyeler su yönetiminin hâlâ dikkatle yürütülmesi gerektiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz Yıla Göre Değişim

Aynı dönemin 2025 yılı verileriyle karşılaştırıldığında tablo şu şekildeydi:

Tahtalı: %14,7

Balçova: %35,95

Ürkmez: %27,16

Güzelhisar: %69,47

Gördes: %6,13

Veriler incelendiğinde, Tahtalı ve Gördes barajlarında geçen yıla kıyasla artış olduğu görülüyor. Özellikle Ürkmez Barajı'ndaki artış dikkat çekici seviyede. Buna karşın Güzelhisar Barajı'nda geçen yıla göre bir miktar düşüş yaşandığı görülüyor.

Bu karşılaştırma, yağış rejiminin barajlar üzerindeki doğrudan etkisini net biçimde ortaya koyuyor.

İZMİR TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı %19,86 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran %14,7 seviyesindeydi. Son bir ayda etkili olan yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı'nı besleyen havzada su akışının yeniden hız kazandığı bildirildi. Bu gelişme, uzun süredir düşük seviyelerde seyreden baraj için kritik önem taşıyor.

Tahtalı Barajı, İzmir kent merkezinin ana su kaynağı olması nedeniyle doluluk oranındaki her değişim doğrudan şehir yaşamını etkiliyor. Bu nedenle yüzde 20 seviyesinin altında kalan oran, dikkatli tüketim ve sürdürülebilir su politikalarının gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.