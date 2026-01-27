İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 27 OCAK: İZSU İzmir baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İzmir'de baraj doluluk oranları 27 Ocak itibarıyla kritik seviyelere geriledi. İZSU tarafından paylaşılan güncel veriler, kentin su güvenliği açısından ciddi bir risk tablosunu ortaya koyuyor. Özellikle İzmir'in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 1'in altına düşmesi, uzmanların uzun süredir uyardığı kuraklık tehlikesini somut biçimde gözler önüne seriyor. Peki, İZSU İzmir baraj doluluk oranları yüzde kaç? 27 Ocak İzmir baraj doluluk oranları haberimizde.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI 27 OCAK

27 Ocak tarihinde açıklanan resmi verilere göre İzmir'deki barajların aktif doluluk oranları son yılların en düşük seviyeleri arasında yer aldı. Özellikle yaz aylarına girilmeden bu denli düşük seviyelerin görülmesi, barajların yağışlarla toparlanma ihtimalini zayıflatıyor.

İZSU'nun açıkladığı güncel aktif doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Güzelhisar Barajı: %41,83

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %21,56

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %7,33

Tahtalı Barajı: %0,98

Gördes Barajı: %0,00

Bu veriler, İzmir genelinde yalnızca Güzelhisar Barajı'nın görece daha yüksek bir seviyede olduğunu, diğer barajların ise kritik ve alarm düzeyinde seyrettiğini ortaya koyuyor. Özellikle Tahtalı ve Gördes barajlarında yaşanan tablo, su arzı açısından ciddi bir kırılganlığa işaret ediyor.

İZSU İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İZSU tarafından paylaşılan güncel doluluk oranları, İzmir'in içme ve kullanma suyu kaynaklarının büyük bölümünde ciddi kayıplar yaşandığını net biçimde gösteriyor. Tahtalı Barajı'nın yüzde 0,98 seviyesine kadar gerilemesi, barajda aktif olarak kullanılabilir su miktarının neredeyse tükenme noktasına geldiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan Gördes Barajı'nda aktif doluluk oranının yüzde 0 olarak kaydedilmesi, bu barajda kullanılabilir suyun kalmadığını açıkça ortaya koydu. Bu durum, İzmir'in alternatif su kaynaklarına olan bağımlılığını artırırken, mevcut barajlar üzerindeki baskıyı da daha da ağırlaştırıyor.

Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında görülen düşük seviyeler ise, sadece merkez ilçeleri değil, turizm ve yazlık nüfusun yoğun olduğu bölgeleri de doğrudan etkileyebilecek bir risk tablosu oluşturuyor. Yetkililer tarafından yapılan su tasarrufu çağrılarının temelinde de bu tablo yer alıyor.