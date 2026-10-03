İzlanda Bulgaristan CANLI İZLE: Bulgaristan İzlanda maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Grubun üçüncü maçında oynanacak mücadele, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur'da gerçekleştirilecek. Peki, Bulgaristan İzlanda maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? İzlanda Bulgaristan canlı izle! Detaylar.

İZLANDA BULGARİSTAN CANLI İZLE

İzlanda-Bulgaristan karşılaşması Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin Türkiye'deki resmi yayın platformu üzerinden mücadeleyi izlemesi mümkün olacak.

BULGARİSTAN İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan-İzlanda karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncısı S Sport Plus. Yayın akışında maçın Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacağı belirtiliyor.

BULGARİSTAN İZLANDA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

İzlanda ile Bulgaristan arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

BULGARİSTAN İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzlanda-Bulgaristan maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Türkiye saatiyle başlayacak. Mücadele Reykjavik'teki Laugardalsvöllur'da oynanacak. UEFA'nın fikstüründe başlangıç saati 18.00 CET olarak açıklanırken, İzlanda Futbol Federasyonu karşılaşmayı yerel saatle 16.00 olarak duyuruyor.

İZLANDA'NIN İLK İKİ MAÇINDA 4 PUANI BULUNUYOR

UEFA'nın resmi sonuçlarına göre İzlanda, C Ligi 4. Grup'taki ilk karşılaşmasında 26 Eylül'de Estonya ile 1-1 berabere kaldı. Ardından 29 Eylül'de Lüksemburg deplasmanına çıkan İzlanda, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Böylece ilk iki maç sonunda 4 puana ulaştı.

UEFA'nın maç öncesi değerlendirmesinde de İzlanda'nın ilk iki grup karşılaşmasında gol atan Andri Gudjohnsen öne çıkan oyuncular arasında gösterildi.

BULGARİSTAN'IN İLK İKİ MAÇINDAKİ SONUÇLARI

Bulgaristan, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 26 Eylül'de Lüksemburg'a 2-1 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasında ise 29 Eylül'de Estonya ile 0-0 berabere kaldı. UEFA'nın resmi fikstür ve sonuçlarında bu iki karşılaşma yer alıyor.