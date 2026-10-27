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İTO seçimlerinde neden kavga çıktı? İTO seçim kavga olayı nedir?

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İTO seçimlerinde neden kavga çıktı? İTO seçim kavga olayı nedir?
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde oy kullanma işlemleri sürerken 37 No’lu Meslek Komitesi sandıklarının bulunduğu alanda yaşanan kavga gündeme geldi. Adaylar ve taraflar arasında çıktığı belirtilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan olayın nedeni ve ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, İTO seçimlerinde neden kavga çıktı? İTO seçim kavga olayı nedir? Detaylar...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde oy kullanma işlemleri devam ederken 37 No’lu Meslek Komitesi sandıklarının bulunduğu alanda gerginlik yaşandı. Adaylar ve taraflar arasında çıktığı belirtilen tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İTO seçimlerinde yaşanan olayın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, İTO seçimlerinde neden kavga çıktı? İTO seçim kavga olayı nedir? Detaylar haberimizde.

İTO SEÇİMLERİNDE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

İTO seçimlerinde organ seçimleri sürerken 37 No’lu Meslek Komitesi sandıklarının bulunduğu alanda adaylar ve taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı öne sürüldü. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtilirken, olayın çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdığı bildirildi.

Seçim alanında yaşanan gerginliğe güvenlik görevlileri ve emniyet güçlerinin müdahale ettiği, olayın kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Ancak tartışmanın hangi nedenle başladığına ve taraflar arasında yaşananların ayrıntılarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

İTO SEÇİM KAVGA OLAYI NEDİR?

İTO seçim kavga olayı, 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sırasında 37 No’lu Meslek Komitesi sandıklarının bulunduğu alanda yaşanan tartışma ve kavga olarak gündeme geldi. Oy kullanma işlemleri devam ederken meydana gelen olayın ardından seçim alanında yaşanan gerginliğin ayrıntıları araştırılmaya başlandı.

Olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, tartışmanın nasıl başladığı ve yaşanan gerginliğin ardından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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