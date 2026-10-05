İtalya Türkiye maçı spikeri kim, İtalya Türkiye maçını kim anlatıyor, kim yorumluyor? İtalya Türkiye maçı yorumcusu Abdullah Ercan kimdir?

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Ay-Yıldızlıların Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde yayın ekibi var. "İtalya Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor, yorumcu kim?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, gözler ATV ekranlarına çevrildi. İşte İtalya-Türkiye maçının spikeri ve yorumcusuna dair merak edilenler.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI SPİKERİ KİM?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya-Türkiye karşılaşmasını deneyimli spiker Ender Bilgin anlatacak. Bilgin, Bologna'daki mücadeleyi ATV ekranlarında futbolseverlere aktaracak. Deneyimli spiker, Bursa'da oynanan ilk Türkiye-İtalya maçında da mikrofon başındaydı.

İTALYA TÜRKİYE MAÇINI KİM YORUMLUYOR?

Karşılaşmanın yorumcu koltuğunda ise eski millî futbolcu Abdullah Ercan yer alacak. Futbolculuk kariyerinde Ay-Yıldızlı formayı da terleten Ercan, mücadele boyunca oyuna ilişkin teknik ve taktik değerlendirmeleriyle yayına eşlik edecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca ATV'nin internet sitesi üzerinden de canlı izlenebilecek.

ATV HANGİ KANALDA, KAÇINCI SIRADA?

ATV; Kablo TV'de 24, D-Smart'ta 25, Digiturk'te 25, Tivibu'da 24 ve Turkcell TV+'ta 24. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın dördüncü maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşması, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İtalya'nın Bologna şehrindeki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. Stat, Serie A ekibi Bologna'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇ BİLGİLERİ

Maç: İtalya - Türkiye. Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi, 4. maç. Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi. Saat: 21.45. Stat: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna. Kanal: ATV, ATV Web. Spiker: Ender Bilgin. Yorumcu: Abdullah Ercan.

ABDULLAH ERCAN KİMDİR?

Abdullah Ercan, 8 Aralık 1971'de İstanbul'da dünyaya gelen eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk yıllarında sol bek ve sol orta saha bölgesinde görev yapan Ercan, Türk futbolunun 1990'lı ve 2000'li yıllarındaki en tanınan isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

ABDULLAH ERCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Abdullah Ercan, 1971 doğumlu olup 54 yaşındadır.

ABDULLAH ERCAN FUTBOLA NEREDE BAŞLADI?

Ercan, futbola İstanbul'un amatör kulüplerinden Beyoğlu Kapalıçarşı'da başladı ve burada forma giyerken keşfedildi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, 1990 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

ABDULLAH ERCAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerinin en uzun ve en parlak dönemini Trabzonspor'da geçiren Ercan, bordo-mavili formayla 1990-1999 yılları arasında 249 lig maçına çıkıp 11 gol attı. 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 101 maçta 5 gol kaydetti. Ercan daha sonra 2003-2004 sezonunda Galatasaray'a geçti, 2004-2006 yılları arasında ise İstanbulspor forması giydi. Böylece İstanbul'un üç büyük kulübünden ikisinin yanı sıra Galatasaray'da da oynayan isimler arasına girdi. Abdullah Ercan, 2006 yılında futbolu bıraktı.

ABDULLAH ERCAN'IN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Abdullah Ercan, millî takım kariyerinde de önemli başarılara imza attı. 1993-2003 yılları arasında A Milli Takım formasıyla 68 maça çıkan Ercan, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden efsane kadronun bir parçası oldu. Deneyimli oyuncu, Ay-Yıldızlı formayla toplamda iki kez kaptanlık yaptı.

ABDULLAH ERCAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe adım atan Ercan, uzun yıllar millî takımların alt yaş kategorilerinde görev aldı. 2007-2011 yılları arasında U17 Millî Takımı'nı çalıştıran Ercan, 2011-2012 sezonunda Gaziantepspor'u, 2012-2018 yılları arasında da Ümit Millî Takım'ı çalıştırdı. 2015-2018 döneminde A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Ercan, 2019'da Menemen Belediyespor ve Sakaryaspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi. Ercan, sonraki dönemde Turgutluspor ve Karaman FK'da da teknik direktörlük yaptı.

ABDULLAH ERCAN İTALYA TÜRKİYE MAÇINI YORUMLUYOR

Hem kulüp hem de millî takım düzeyinde uzun yıllar sahada ve kulübede görev yapan Abdullah Ercan, bu akşam oynanacak İtalya-Türkiye maçında ATV ekranlarında yorumcu olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Deneyimli isim, Ender Bilgin'in anlatımına teknik ve taktik değerlendirmeleriyle eşlik edecek.