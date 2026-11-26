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İtalya Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı TRT Spor. FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İtalya Türkiye maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Bologna'daki Segafredo Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Maç ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da canlı olarak takip edilebilecek.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçı TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Maç, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. S Sport Plus ise internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, İtalya Türkiye maçı şifresiz. Karşılaşma TRT Spor'dan ücretsiz olarak izlenebilecek. S Sport ve S Sport Plus yayınları ise abonelik gerektiriyor.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Türkiye maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında yapılacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Türkiye maçı, Bologna'daki Segafredo Arena'da oynanacak.