İtalya Türkiye hangi kanalda, İtalya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

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Milli maç heyecanı bu akşam Bologna'da yaşanıyor. A Milli Takım'ın İtalya karşısındaki kritik sınavı öncesinde "İtalya- Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç kaçıncı kanalda, internetten izlenebilir mi?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Karşılaşmanın yayıncı kanalı, platform bilgileri ve canlı izleme seçenekleri haberimizde.

MİLLİ MAÇ ATV'DE

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncısı ATV oldu. A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçına çıkacak ay-yıldızlıların Bologna'daki mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Böylece milyonlarca taraftar, milli takımın kritik sınavını ücretsiz şekilde takip edebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İtalya- Türkiye mücadelesini yayınlayacak olan ATV, karasal ve uydu yayınının yanı sıra tüm dijital platformlarda da yer alıyor. Uydu alıcısı ya da anten üzerinden izleyenler ATV'yi kanal listelerinde kolayca bulabilirken, dijital platform aboneleri de kendi platformlarındaki kanal numarası üzerinden yayına ulaşabilecek.

PLATFORMLARA GÖRE ATV KANAL NUMARALARI

ATV'nin dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 25. kanal

D Smart: 25. kanal

Tivibu: 24. kanal

Kablo TV: 24. kanal

Turkcell TV+: 24. kanal

Kanal numaraları dönem dönem güncellenebildiği için, futbolseverlerin maç saatinden önce kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İNTERNETTEN CANLI İZLEME SEÇENEĞİ

Maç saatinde televizyona ulaşamayacak olanlar için ATV'nin resmi internet sitesi alternatif bir seçenek sunuyor. Kanalın canlı yayın sayfası üzerinden karşılaşma bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla ücretsiz olarak izlenebilecek. Yoğun izleyici trafiği nedeniyle internet yayınında zaman zaman donma yaşanabileceğinden, güçlü bir bağlantı kullanılması tavsiye ediliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İtalya- Türkiye karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Maç saati veya yayın akışında resmi makamlarca yapılabilecek değişikliklere karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.