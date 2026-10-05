İtalya Türkiye hangi kanalda, İtalya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya Türkiye hangi kanalda, İtalya Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanıyor? UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız bu akşam zorlu İtalya deplasmanında sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlıların gruptaki ilk puan mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen milyonlarca futbolsever, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanaldan canlı izlenebilir? İşte milli maçın yayın detayları...
Milli maç heyecanı bu akşam Bologna'da yaşanıyor. A Milli Takım'ın İtalya karşısındaki kritik sınavı öncesinde "İtalya- Türkiye maçı hangi kanalda, milli maç kaçıncı kanalda, internetten izlenebilir mi?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Karşılaşmanın yayıncı kanalı, platform bilgileri ve canlı izleme seçenekleri haberimizde.
MİLLİ MAÇ ATV'DE
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncısı ATV oldu. A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçına çıkacak ay-yıldızlıların Bologna'daki mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Böylece milyonlarca taraftar, milli takımın kritik sınavını ücretsiz şekilde takip edebilecek.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
İtalya- Türkiye mücadelesini yayınlayacak olan ATV, karasal ve uydu yayınının yanı sıra tüm dijital platformlarda da yer alıyor. Uydu alıcısı ya da anten üzerinden izleyenler ATV'yi kanal listelerinde kolayca bulabilirken, dijital platform aboneleri de kendi platformlarındaki kanal numarası üzerinden yayına ulaşabilecek.
PLATFORMLARA GÖRE ATV KANAL NUMARALARI
ATV'nin dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle:
Digiturk: 25. kanal
D Smart: 25. kanal
Tivibu: 24. kanal
Kablo TV: 24. kanal
Turkcell TV+: 24. kanal
Kanal numaraları dönem dönem güncellenebildiği için, futbolseverlerin maç saatinden önce kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
İNTERNETTEN CANLI İZLEME SEÇENEĞİ
Maç saatinde televizyona ulaşamayacak olanlar için ATV'nin resmi internet sitesi alternatif bir seçenek sunuyor. Kanalın canlı yayın sayfası üzerinden karşılaşma bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla ücretsiz olarak izlenebilecek. Yoğun izleyici trafiği nedeniyle internet yayınında zaman zaman donma yaşanabileceğinden, güçlü bir bağlantı kullanılması tavsiye ediliyor.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İtalya- Türkiye karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Maç saati veya yayın akışında resmi makamlarca yapılabilecek değişikliklere karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.
BOLOGNA'DA KRİTİK RANDEVU
Karşılaşmaya İtalya'nın Bologna kentindeki Stadio Renato Dall'Ara ev sahipliği yapacak. Mücadelede orta hakem olarak Polonyalı Szymon Marciniak görev alacak.
MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER
Ay-yıldızlılar, İtalya karşısında önemli isimlerinden yoksun olacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.
GRUPTA SON DURUM
Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı grupta ilk üç maçını kaybetti. Bursa'da oynanan ilk karşılaşmada İtalya'ya 4-1 yenilen milliler, bu akşam rövanş ve ilk puan için sahaya çıkacak.
MAÇ BİLGİLERİ
Karşılaşma: İtalya - Türkiye
Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup
Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi
Saat: 21.45
Stadyum: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
Hakem: Szymon Marciniak (Polonya)
Yayın: ATV (canlı ve şifresiz)