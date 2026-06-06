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İtalya Türkiye hangi kanalda, Filenin Sultanları İtalya Türkiye voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

İtalya Türkiye hangi kanalda, Filenin Sultanları İtalya Türkiye voleybol maçı nereden CANLI izlenir?
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İtalya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda ve Filenin Sultanları’nın kritik karşılaşması nereden canlı izlenir sorusu sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın sahaya çıkacağı bu önemli mücadele öncesinde yayın bilgileri merak konusu olurken, karşılaşmanın canlı yayın detayları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

İtalya Türkiye hangi kanalda?” ve “ Filenin Sultanları İtalya Türkiye voleybol maçı nereden canlı izlenir?” soruları, voleybol gündeminde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Dev karşılaşma öncesinde taraftarlar yayıncı kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırırken, maçın ekranlara geleceği platform büyük ilgi görüyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması 6 Haziran 2026 Cumartesi günü sporseverlerle buluşacak. Filenin Sultanları’nın güçlü rakibi İtalya ile karşılaşacağı bu önemli mücadele, turnuvanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar maçın tarihi ve detaylarını yakından takip ediyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele saat 21.30’da başlayacak. Akşam kuşağında oynanacak karşılaşma, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek. Filenin Sultanları’nın performansı voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya - Türkiye voleybol maçı S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor üzerinden karşılaşma şifresiz izlenebilecekken, S Sport ve S Sport Plus platformlarında ise şifreli yayın yapılacak. Taraftarlar farklı platformlardan maçı takip edebilecek. (trtspor.com.tr)

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele Brezilya’nın başkenti Brasília’da, Brasília Stadyumu’nda oynanacak. Milletler Ligi kapsamında oynanan karşılaşma, Filenin Sultanları için önemli bir deplasman sınavı niteliği taşıyor.

YAYIN PLATFORMLARI VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. TRT Spor ise Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlar üzerinden şifresiz yayın yapacak. Böylece voleybolseverler maçı farklı kanallar aracılığıyla takip etme imkânına sahip olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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