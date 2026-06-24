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İsviçre Kanada maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İsviçre Kanada golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İsviçre Kanada maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İsviçre Kanada golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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İsviçre Kanada Dünya Kupası maçı kaç kaç? İsviçre Kanada kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. İsviçre Kanada canlı maç anlatımı ve İsviçre Kanada kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

İsviçre Kanada kaç kaç? İsviçre Kanada canlı maç anlatımı ve İsviçre Kanada kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSVİÇRE KANADA MAÇI KAÇ KAÇ?

İsviçre Kanada maçı 2-0'lık İsviçre üstünlüğüyle devam ediyor.

İSVİÇRE KANADA MAÇI CANLI İZLE

İsviçre Kanada maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre Kanada maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

İSVİÇRE KANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İsviçre Kanada maçı Vancouver'da, BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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