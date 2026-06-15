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İsveç Tunus CANLI İZLE: İsveç Tunus maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

İsveç Tunus CANLI İZLE: İsveç Tunus maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de futbolseverleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan İsveç - Tunus karşılaşması, iki takımın da turnuvadaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, İsveç Tunus maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de İsveç ile Tunus arasında oynanacak mücadele olacak. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde yayın bilgileri ve maç saati araştırılıyor. Peki, İsveç - Tunus hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

İSVEÇ TUNUS MAÇI CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan İsveç - Tunus mücadelesi, futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden İsveç ile Kuzey Afrika temsilcisi Tunus'un karşı karşıya geleceği mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya avantajlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İSVEÇ TUNUS HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan İsveç - Tunus karşılaşması, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz ve canlı şekilde takip edebilecek.

İSVEÇ TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan İsveç - Tunus maçı:

Tarih: 15 Haziran 2026 Pazartesi

Saat: 05.00 (Türkiye Saati – TSİ)

İSVEÇ - TUNUS MAÇI İÇİN MUHTEMEL KADROLAR

İsveç: Patrik Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Tunus: Mouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Taha Yassine Khenissi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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