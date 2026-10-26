İstanbul’da yarın okullar tatil mi, yarın okul yok mu?

Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: İstanbul’da 27 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin uyarıda bulunsa da yaptığı açıklamada okulların tatil edileceğine dair bir karar yer almadı. Yeni bir açıklama yapılmadığı sürece salı günü okullarda eğitim normal şekilde devam edecek. İşte İstanbul’da okulların durumuna dair bilinenler.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için İstanbul’da 27 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde de 27 Ekim için planlanmış genel bir tatil yer almıyor. Bu nedenle eğitime ara verilebilmesi için İstanbul Valiliği’nin ayrıca bir karar alması gerekiyor.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, 26 Ekim Pazartesi günü kent genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara ilişkin açıklama yaptı. Valilik, özellikle bazı ilçelerde çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı. Hava durumu tahminlerine göre de salı günü İstanbul’da yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Ancak bu uyarı, okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

GEÇEN HAFTA OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul’da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, ardından 19 Ekim Pazartesi günü eğitimin normal düzeninde devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce alınan tatil kararları, 27 Ekim Salı gününü kapsamıyor.

BU HAFTA OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Öğrenciler çarşamba sabahı okula gidecek, öğleden sonra tatile çıkacak. 29 Ekim Perşembe günü okullar tam gün tatil olacak. 30 Ekim Cuma günü ise yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda normal eğitim yapılacak.

İSTANBUL’DA 26-30 EKİM OKUL TAKVİMİ

26 Ekim Pazartesi okullar açık. 27 Ekim Salı okullar açık; tatil kararı bulunmuyor. 28 Ekim Çarşamba saat 13.00’ten itibaren resmi tatil. 29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün tatil. 30 Ekim Cuma okullar açık.

OKUL TATİLİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınabilecek tatil kararları, İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi kanalları üzerinden duyuruluyor. Velilerin ve öğrencilerin, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımlar yerine resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Valilikten yeni bir karar açıklanması halinde haberimiz güncellenecek.