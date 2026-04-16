İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma İstanbul'da okul yok mu?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi? ve 17 Nisan Cuma İstanbul’da okul yok mu? soruları, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından veliler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaktadır.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda, eğitim öğretim faaliyetlerinin olağan takvimde devam ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda İstanbul’daki okullarda ders işleyişi planlandığı şekilde sürmektedir. Ancak okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı da bildirilmektedir.

17 NİSAN CUMA İSTANBUL'DA OKUL YOK MU?

Mevcut resmi bilgilere göre İstanbul’da 17 Nisan Cuma günü için ilan edilmiş bir tatil kararı bulunmamaktadır.

Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde eğitim öğretim faaliyetleri belirlenen akademik takvim çerçevesinde devam etmektedir.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ SONRASI OKULLARDA SON DURUM

Son dönemde yaşanan bazı olayların ardından Türkiye genelinde okul güvenliği konusu yeniden gündeme gelmiştir. Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde güvenlik önlemleri artırılmıştır.

Okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri tarafından denetimler yoğunlaştırılmış, bazı bölgelerde kimlik kontrolü ve araç denetimleri yapılmıştır. Güvenlik uygulamaları kapsamında okul giriş ve çıkışlarında emniyet birimlerinin daha görünür şekilde görev aldığı ifade edilmektedir.

Bu çalışmaların amacı, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve okul çevresinde olası riskleri en aza indirmektir.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ’TA EĞİTİME ARA KARARI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan silahlı saldırı olayının ardından bazı eğitim tedbirleri alınmıştır. Yapılan resmi açıklamalara göre bu iki ilde okulların 2 gün süreyle tatil edildiği bildirilmiştir.

EĞİTİM SENDİKALARININ KARARLARI VE OKULLARDAKİ DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı eğitim sendikalarının da farklı kararlar aldığı görülmektedir. Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Mil Maarif Sen ve Anadolu Eğitim Sen gibi sendikaların bazı bölgelerde ders işlenmemesine yönelik tutumlar aldığı bildirilmiştir.

Bu durumun okul bazında farklılık gösterebildiği, dolayısıyla uygulamaların her kurumda aynı şekilde ilerlemediği ifade edilmektedir. Öğrenciler ve veliler için en doğru bilgilendirme kaynağının okul yönetimleri olduğu vurgulanmaktadır.

OKULLARDA GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla birlikte ülke genelinde okul güvenlik seviyesinin yükseltildiği açıklanmıştır. Bu kapsamda özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde emniyet güçlerinin daha aktif görev aldığı belirtildi.