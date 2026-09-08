İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 8 Eylül Salı hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve ana bağlantı yollarındaki trafik durumu yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli güzergâhlarda yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle " İstanbul'da trafik ne durumda?", "Hangi yollarda yoğunluk var?" ve "İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?" sorularına yanıt aranıyor.

8 EYLÜL SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

8 Eylül Salı sabahında İstanbul trafiğinde işe ve okula gidiş saatleriyle birlikte hareketlilik arttı. Okula Uyum Haftası'nın devam etmesi ve okul servislerinin de trafiğe çıkması, özellikle ana arterlerdeki araç yoğunluğunu artıran etkenler arasında bulunuyor. Sürücüler, kent genelindeki güncel trafik yoğunluğunu ve alternatif güzergâhları takip ediyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki trafik durumu dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu yaşanabiliyor. D-100 güzergâhı ile köprü geçişlerinde özellikle yoğun saatlerde ulaşımın yavaşlaması bekleniyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik yoğunluğunun yakından takip edildiği güzergâhlar arasında yer alıyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün belirli saatlerinde araç yoğunluğu görülebiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi ulaşım süresini planlamak açısından önem taşıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da trafik yoğunluğu hafta içi özellikle sabah işe ve okula gidiş saatleri ile akşam mesai çıkışında artıyor. 8 Eylül Salı günü de sabah saatlerinde okul servisleri ve işe giden araçların oluşturduğu hareketliliğin ana arterlere yansıması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise mesai çıkışıyla birlikte köprüler, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun yeniden yükselmesi öngörülüyor.