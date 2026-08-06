Haberler

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 6 Ağustos Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 6 Ağustos Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağustos ayının ilk haftasında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, sürücüler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın iş günlerinden birinde sabah saatleriyle birlikte kent genelinde araç trafiği yeniden hareketlenirken, özellikle köprü geçişleri, ana arterler ve bağlantı yollarındaki son durum merak ediliyor. Vatandaşlar ise "İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?" ve "Hangi yollarda trafik var?" sorularına yanıt arıyor.

6 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu, mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler ile D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve diğer ana güzergâhlarda yaşanabilecek yoğunluk yakından takip edilirken, sürücüler güncel trafik durumunu araştırmayı sürdürüyor. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 6 AĞUSTOS PERŞEMBE

6 Ağustos Perşembe günü İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren araç trafiği yoğunlaşmaya başladı. Mesai başlangıcıyla birlikte ana ulaşım güzergâhlarında araç sayısı artarken, akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğunun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaş seyredebilir. Özellikle iş merkezleri, sanayi bölgeleri ve toplu taşıma aktarma noktalarının çevresinde araç hareketliliği artış gösterebiliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da zaman zaman araç kuyrukları oluşabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 ve 16.30-20.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bunun dışında trafik yoğunluğu; hava koşulları, yol çalışmaları, kazalar ve anlık gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Hastanede vahşet anları! En suçsuz insan yaşam savaşı veriyor
Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum

Özgür Özel'in bu görüntülerine yorumu bomba
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor