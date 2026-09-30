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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 30 Eylül Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 30 Eylül Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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30 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, hafta ortasında yola çıkan sürücülerin takip ettiği konular arasında bulunuyor. İşe ve okula gidiş-dönüş saatlerinde artan araç hareketliliğiyle birlikte kent genelindeki ana arterler, köprü geçişleri ve bağlantı yollarının güncel durumu merak ediliyor. İstanbul'da hangi güzergâhlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı ve ulaşımın nerelerde yavaşladığı araştırılıyor.

İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarındaki trafik durumu sürücülerin gündeminde yer alıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım güzergâhlarında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle “ İstanbul'da trafik ne durumda?”, “Hangi yollarda trafik yoğun?” ve “ İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?” sorularına yanıt aranıyor.

30 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

30 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde trafik hareketliliğinin artması bekleniyor. Hafta ortasında işe, okula ve günlük işlerine gitmek için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu araç yoğunluğu, özellikle ana ulaşım güzergâhlarında ulaşımın yavaşlamasına neden olabiliyor. Sürücüler, yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol ederek güzergâhlarını güncel yoğunluğa göre belirlemeye çalışıyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresindeki ana ulaşım güzergâhları trafik açısından takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Ümraniye ve köprü bağlantılarındaki araç yoğunluğu ulaşım sürelerini etkileyebiliyor. D-100 güzergâhı ve köprü geçişlerinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik akışının yavaşlaması mümkün olabiliyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları İstanbul'da trafik durumunun yakından izlendiği güzergâhlar arasında yer alıyor. Basın Ekspres Caddesi, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu, Barbaros Bulvarı ve Şile Otoyolu'nda da günün farklı saatlerinde araç yoğunluğu görülebiliyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, ulaşım süresini ve alternatif güzergâh tercihlerini planlamalarına yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu özellikle sabah işe ve okula gidiş saatleri ile akşam iş çıkışında artabiliyor. 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterler, D-100 ve köprü bağlantılarında araç hareketliliğinin artması beklenirken, akşam saatlerinde dönüş trafiği öne çıkabiliyor. Gün içerisinde ise merkezi bölgeler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan ana güzergâhlarda trafik akışı değişkenlik gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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