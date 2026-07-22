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İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 22 Temmuz Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 22 Temmuz Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
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22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, sürücülerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Haftanın iş günlerinden birinde sabah mesai saatleriyle birlikte kent genelinde araç trafiği hareketlenirken, özellikle köprü geçişleri ve ana ulaşım arterlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Vatandaşlar ise "İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?" ve "Hangi yollarda trafik var?" sorularına yanıt arıyor.

İstanbul'da hafta içi devam eden iş ve günlük yaşam hareketliliği nedeniyle gün boyunca belirli güzergâhlarda trafik zaman zaman yavaşlayabiliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler ile ana otoyollar, günün yoğun saatlerinde en fazla araç trafiğinin görüldüğü noktalar arasında yer alıyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

22 Temmuz Çarşamba günü İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkisini göstermeye başladı. İşe gidiş saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında araç sayısı artarken, akşam mesai çıkışıyla birlikte kent genelindeki yoğunluğun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaş seyredebiliyor. Özellikle iş merkezleri, sanayi bölgeleri ve toplu ulaşım aktarma noktalarının çevresinde araç hareketliliği artış gösterebiliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde yoğun saatlerde trafik akışının yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da zaman zaman araç kuyrukları oluşabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 saatleri arasında sabah, 16.30-20.00 saatleri arasında ise akşam en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu saatlerin dışında trafik yoğunluğu; hava koşulları, kaza ve yol çalışmaları gibi etkenlere bağlı olarak bölgesel farklılık gösterebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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