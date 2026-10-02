İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 2 Ekim hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

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İstanbul'da D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarındaki trafik durumu sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle “ İstanbul'da trafik ne durumda?”, “Hangi yollarda trafik yoğun?” ve “ İstanbul trafiği saat kaçta yoğunlaşıyor?” soruları gündeme geliyor. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, D-100 ve TEM güzergâhlarını trafik kameralarıyla 7/24 takip ediyor.

2 EKİM CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

2 Ekim Cuma günü İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde arttı. D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araçların ilerleme hızının düşmesi ulaşım sürelerini etkiliyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü ve Avcılar'dan Haliç yönüne uzanan D-100 güzergâhında yoğunluk yaşanırken, Anadolu Yakası'nda da ana bağlantı yollarındaki araç hareketliliği ulaşımı yavaşlatıyor.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Haliç ve çevresindeki ana ulaşım güzergâhları takip ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 hattı, Ataşehir, Sultanbeyli ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu görülebiliyor. 2 Ekim sabahı D-100 üzerinde Beylikdüzü ve Avcılar'dan Haliç istikametine doğru yoğunluk yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki bağlantı yollarında da ulaşım süreleri uzadı.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları İstanbul'daki trafik durumunun takip edildiği başlıca güzergâhlar arasında bulunuyor. 2 Ekim sabahı D-100 ve TEM Otoyolu'nun yanı sıra köprü bağlantılarında araç yoğunluğu dikkat çekti. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi, yoğun güzergâhlara göre ulaşım planını oluşturmasına yardımcı olabilir.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genel olarak sabah işe ve okula gidiş saatleri ile akşam iş çıkışında belirginleşiyor. 2 Ekim Cuma günü de sabah saatlerinde ana arterlerde araç hareketliliği arttı. Akşam saatlerinde ise mesai çıkışıyla birlikte yoğunluğun yeniden yükselmesi bekleniyor. Özellikle D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarındaki trafik akışı gün boyunca değişkenlik gösterebiliyor.