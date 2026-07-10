İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Temmuz Cuma hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

İstanbul'da hafta içi ulaşım hareketliliği nedeniyle gün boyunca bazı noktalarda trafik akışı yavaşlayabiliyor. Özellikle Avrupa ile Anadolu Yakası'nı birbirine bağlayan köprüler, ana otoyollar ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk dikkat çekiyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 10 TEMMUZ CUMA

10 Temmuz Cuma günü İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde araç sayısı artarken, akşam mesai bitimiyle birlikte kent genelindeki yoğunluğun yeniden yükselmesi bekleniyor.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir, Kartal, Kağıthane, Ümraniye ve Zeytinburnu gibi yoğun nüfuslu ilçelerde gün içerisinde trafik zaman zaman yavaşlayabiliyor. Özellikle iş merkezlerinin bulunduğu bölgelerde araç hareketliliği daha belirgin hale geliyor.

HANGİ YOLLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, Avrasya Tüneli giriş ve çıkışları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde günün yoğun saatlerinde trafik artabiliyor. Ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da zaman zaman araç kuyrukları oluşabiliyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle 07.00-10.00 saatleri arasında, akşam ise 16.30-20.00 saatleri arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu saatlerin dışında ise trafik yoğunluğu bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.